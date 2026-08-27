45 वर्षीय रोजर फेडरर ने संन्यास के बाद भी किया कमाल, वापसी पर जीता मैच (Video)

Roger Federer at 45 is still the definition of tennis pic.twitter.com/JRKUz7YBS3 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 26, 2026

स्विस टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर ने आर्थर ऐश स्टेडियम में एक एग्ज़िबिशन इवेंट में खेलते हुए यूएस ओपन में जीत के साथ वापसी की। 2022 में संन्यास लेने के बाद से फेडरर ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन ‘रोजर फेडरर: एन आइकन रिटर्न्स टू न्यूयॉर्क’ नाम के इवेंट में कोर्ट पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था।20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर – जिन्होंने आखिरी बार 2019 में यूएस ओपन में हिस्सा लिया था – ने मंगलवार को अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एंडी रॉडिक के खिलाफ़ 6-3 से जीत हासिल की। इस दौरान न्यूयॉर्क की भीड़ में उनकी पत्नी मिर्का और उनके दो जुड़वां बच्चों के जोड़े भी मौजूद थे। इस महीने की शुरुआत में 45 साल के हुए फेडरर ने फिर जॉन मैकेनरो के साथ मिलकर रॉडिक और आंद्रे अगासी के खिलाफ़ एक डबल्स मैच जीता।फेडरर ने कहा, “न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शानदार है। मेरे पास इस कोर्ट, यहाँ के फ़ैन्स और शहर से जुड़ी बेहतरीन यादें हैं। 2004, 2005 में यहीं से सब शुरू हुआ था – न्यूयॉर्क के लिए मेरा प्यार और यहाँ मिली जीत।” फेडरर को 29 अगस्त को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया जाएगा।फेडरर ने 24 वर्षों में 1500 से अधिक मैच खेले हैं, हालांकि पिछले तीन साल उनके टेनिस जीवन के लिये काफी संघर्षपूर्ण साबित हुये। फेडरर ने 2003 में सिर्फ 21 साल की उम्र में विंबलडन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था जबकि आखिरी बार उन्होंने 2021 के फ्रेंच ओपन में हिस्सा लिया था, जहां वह तीसरे राउंड की जीत के बाद रिटायर हो गए थे। इसके बाद से वह लगातार कोर्ट में वापसी का प्रयास कर रहे थे।पिछले कुछ वर्षों में, फेडरर ने पुरुष एकल टेनिस में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 103 करियर एटीपी खिताब हासिल किए हैं। 2018 में फेडरर को 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज होने के बावजूद विश्व नंबर 1 बनने का गौरव हासिल हुआ। स्विस आइकन ने अपने करियर में 223 युगल मैच खेले हैं। फेडरर ने 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था. इसके बाद वह 2019 के विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां एक रोमांचक मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने उन्हें शिकस्त दी थी।