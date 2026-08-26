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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (13:40 IST)

रोजर फेडरर ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में वापसी के सवाल पर क्या कहा

Roger Federer
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:44 IST)
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रोजर फ़ेडरर इस हफ़्ते यूएस ओपन में लौट रहे हैं। स्विस टेनिस स्टार मंगलवार को फ़्लशिंग मीडोज़ में एक मैत्री मैच के लिए लौट रहे हैं। इस मैच में उनके साथ ओलंपिक चैंपियन आंद्रे अगासी और यूएस ओपन विजेता एंडी रॉडिक और जॉन मैकेनरो भी शामिल होंगे।

2022 में रिटायर होने से पहले 2019 में यूएस ओपन में आखिरी बार खेलने वाले 45 साल के फ़ेडरर की न्यूयॉर्क में यह वापसी सुखद होगी। लेकिन उन्होंने साफ़ किया कि आर्थर ऐश स्टेडियम में यह सिर्फ़ एक दोस्ताना मैच है।

प्रोफ़ेशनल गेम में वापसी के बारे में पूछे जाने पर फ़ेडरर ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, “नहीं, बिल्कुल नहीं।” “पूछने के लिए धन्यवाद। मुझे पक्का नहीं था कि यह सवाल पूछा जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने पूछा ताकि अगर किसी को ऐसा लगा हो, तो मैं साफ़ कर सकूँ। वैसे भी, आपको डोपिंग पूल में शामिल होना पड़ता है। इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ।

“मुझे एग्ज़िबिशन मैच खेलने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है, तो टूर के बारे में सोचिए, और शरीर अब साथ नहीं देता। लेकिन मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ, उससे बहुत खुश हूँ। अब मैं बस एक फ़ैन हूँ और मैच देखने का मज़ा ले रहा हूँ।”
फेडरर ने 24 वर्षों में 1500 से अधिक मैच खेले हैं, हालांकि पिछले तीन साल उनके टेनिस जीवन के लिये काफी संघर्षपूर्ण साबित हुये। फेडरर ने 2003 में सिर्फ 21 साल की उम्र में विंबलडन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था जबकि आखिरी बार उन्होंने 2021 के फ्रेंच ओपन में हिस्सा लिया था, जहां वह तीसरे राउंड की जीत के बाद रिटायर हो गए थे। इसके बाद से वह लगातार कोर्ट में वापसी का प्रयास कर रहे थे।

पिछले कुछ वर्षों में, फेडरर ने पुरुष एकल टेनिस में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 103 करियर एटीपी खिताब हासिल किए हैं। 2018 में फेडरर को 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज होने के बावजूद विश्व नंबर 1 बनने का गौरव हासिल हुआ। स्विस आइकन ने अपने करियर में 223 युगल मैच खेले हैं। फेडरर ने 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था. इसके बाद वह 2019 के विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां एक रोमांचक मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने उन्हें शिकस्त दी थी।
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