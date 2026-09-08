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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (12:57 IST)

Asian Games में क्रूज में रहेंगें भारतीय खिलाड़ी, इन कंटेनर्स में बिताएंगे रात

Asian Games
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:57 IST)
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भारत के खिलाड़ी इस महीने जापान में होने वाले Asian Games के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारियों में जापान में खेले जाने वाली खेल स्पर्धा के दौरान रहने की जगह के हिसाब से ढलने के लिए शिपिंग कंटेनर-स्टाइल यूनिट में कुछ समय खिलाड़ियों को रहना होगा।जापान का आइची प्रीफेक्चर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गेम्स का आयोजन करेगा, जिसमें 17,000 से ज़्यादा एथलीट और स्टाफ शामिल होंगे।

इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या ओलंपिक से ज़्यादा है और खर्च कम करने के लिए, वे पारंपरिक Sports Village में नहीं, बल्कि होटलों, एक क्रूज़ शिप और ज़्यादातर लकड़ी से बनी कुछ समय की यूनिट में रहेंगे।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) ने जापान में हुए इंतज़ाम के मुताबिक पटियाला और बेंगलुरु में अपने एथलीट हेडक्वार्टर में इसी तरह के लकड़ी के कंटेनर-स्टाइल रहने की जगहें बनाई हैं।

बेंगलुरु में SAI के दक्षिण भारतीय कैंपस में, दो पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड कंटेनर-स्टाइल यूनिट बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 40-फुट (12 मीटर) और चौड़ाई 10-फुट है। हर यूनिट में दो छोटे ट्विन बेडरूम, दो बाथरूम, एक किचन और एक लिविंग एरिया है जिसमें टीवी और म्यूज़िक सिस्टम है।
पंजाब के पटियाला में, SAI ने पत्रकारों को वहां बने दो केबिन दिखाए।SAI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल विनीत कुमार ने पटियाला में न्यूज़ एजेंसी को बताया, "जापान में ऐसे ही कंटेनरों में खिलाड़ियों को रहना होगा जिसका अभ्यास हम यहां करा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "यह एक अनोखी योजना है क्योंकि एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में कभी भी इस तरह की रहने की जगह का इस्तेमाल नहीं किया गया था।"कुमार ने बताया कि ये ढांचा इसलिए बनाई गई थीं ताकि भारतीय एथलीट "जापान में ऐसी रहने की जगह मिलने पर अचरज महसूस न करें और घुटन महसूस न करें।"

SAI ने मीडिया को बताया कि जापान के लिए उड़ान भरने से पहले एथलीटों के लिए एक रात रुकने की बारी बारी से हिदायत दी जाएगी ताकि वह भी अपने अनुभव साझा कर लें।
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