सावन में भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान, जीवन पर पड़ता है विपरीत प्रभाव

what not to donate in sawan: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान भक्तजन पूजा-पाठ, व्रत और दान-पुण्य के माध्यम से महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दान करना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका दान करना वर्जित माना गया है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चीजों का दान करने से जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं सावन में किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए।





1. नुकीली चीजें सावन के महीने में नुकीली चीजों का दान करने से बचना चाहिए। इनमें चाकू, कैंची, सुई, पिन या कोई भी धारदार वस्तु शामिल है। ऐसी मान्यता है कि नुकीली चीजों का दान करने से घर में कलह और अशांति बढ़ती है। ये चीजें रिश्तों में कटुता ला सकती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव का कारण बन सकती हैं। सावन का महीना शांति और सद्भाव का प्रतीक है, इसलिए इस दौरान ऐसी वस्तुओं का दान करने से बचें जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हों।







3. लोहे से बना सामान लोहे को भी शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सावन के महीने में लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। इनमें लोहे के बर्तन, औजार या कोई भी लोहे का सामान शामिल है। ऐसी मान्यता है कि लोहे का दान करने से शनि देव अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां और बाधाएं आ सकती हैं। यह आपके कार्यों में विलंब और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप दान करना चाहते हैं, तो तांबे या पीतल जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो शुभ मानी जाती हैं।





4. बासी या खराब भोजन दान हमेशा ताज़ा और उत्तम वस्तु का ही करना चाहिए। सावन में कभी भी बासी, सड़ा हुआ या खराब भोजन दान नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि यह पाप का भागी भी बना सकता है। दान का अर्थ है अपनी अच्छी से अच्छी वस्तु को दूसरों के साथ साझा करना। इसलिए, यदि आप भोजन दान कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह ताजा, स्वच्छ और पौष्टिक हो।





5. प्लास्टिक की वस्तुएं आजकल प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बहुत बढ़ गया है, लेकिन सावन में प्लास्टिक से बनी चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए। प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है और यह प्राकृतिक नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, ऐसी वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता जो प्रकृति के विरुद्ध हों या जिनसे नकारात्मकता फैलती हो।





