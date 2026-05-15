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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 15 मई 2026 (16:02 IST)

शनि जयंती 2026: इस दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम और सावधानियां

Lord Shani in the image, and the caption reads: 'Dos and Don'ts on Shani Jayanti'.
शनि जयंती (ज्येष्ठ अमावस्या) शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली के दोषों को शांत करने का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन आपकी छोटी सी सेवा बड़ा लाभ दे सकती है, लेकिन कुछ गलतियाँ भारी भी पड़ सकती हैं। यहां शनि जयंती के लिए 'क्या करें' और 'क्या नहीं' की सूची दी गई है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या 16 मई 2026 शनिवार के दिन है।

क्या करें (करणीय कार्य)

सरसों तेल का दान व अभिषेक: शनिदेव की शिला पर सरसों का तेल चढ़ाएं और मंदिर के बाहर तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान चालीसा का पाठ: शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे अचूक उपाय है। इस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
छाया दान: एक पात्र में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी डाकोत (शनि मंदिर के बाहर दान लेने वाले) को दान कर दें।
गरीबों की सेवा: शनिदेव 'कर्म' के देवता हैं। इस दिन किसी सफाईकर्मी, मज़दूर या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं या काले कपड़े, चप्पल और छाते का दान करें।
पीपल पूजा: सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी (चार मुख वाला) दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें।
मंत्र जाप: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

क्या न करें (वर्जित कार्य)

लोहा और तेल न खरीदें: शनि जयंती या शनिवार के दिन घर में लोहा, सरसों का तेल, कोयला, नमक और काले तिल खरीदकर नहीं लाने चाहिए। दान के लिए इन्हें पहले ही खरीद लें।
अपमान न करें: इस दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति, बुजुर्ग, सफाईकर्मी या पशु (खासकर कुत्ते और गाय) को सताएं नहीं और न ही उनका अपमान करें। शनिदेव ऐसे लोगों से तुरंत रुष्ट हो जाते हैं।
मांसाहार और मदिरा का त्याग: इस दिन पूरी तरह सात्विक रहें। शराब और मांस का सेवन करने वाले लोगों पर शनि की दशा का भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
नाखून और बाल न काटें: शनिवार या शनि जयंती पर बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना वर्जित माना गया है।
घर की दहलीज पर तेल न गिराएं: पूजा के दौरान सावधानी रखें कि तेल जमीन या दहलीज पर न गिरे।
झूठ और बेईमानी से बचें: क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए इस दिन किसी को धोखा देने या झूठ बोलने से आपके ऊपर शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है।
विशेष सलाह: शनि जयंती के दिन मंदिर में पूजा करते समय कभी भी शनिदेव की आँखों में न झांकें। हमेशा उनके चरणों की ओर देखते हुए ही प्रार्थना करें।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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