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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (14:46 IST)

कैंची धाम आश्राम जाने का उचित समय कौनसा है?

Kainchi Dham Neem Karoli baba
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (14:50 IST)
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यदि आप भी महाराजजी के भक्त हैं तो बाबा के धाम जरूर जाना चाहेंगे। नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यदि आप यहां दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो पहुंचने का तरीका, रुकने के विकल्प और सबसे सही समय से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। कैंची धाम (नीम करोली बाबा का आश्रम) जाने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे उचित माना जाता है। मौसम, भीड़ और यात्रा की सुगमता के हिसाब से पूरे साल का विवरण नीचे दिया गया है।

1. सर्वश्रेष्ठ समय (मौसम और यात्रा के लिहाज से)

मार्च से जून (गर्मी का मौसम):
इस समय यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है (तापमान 15°C से 25°C)।
मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत पाने और दर्शन के लिए यह सबसे लोकप्रिय समय है।
 
सितंबर से नवंबर (शरद ऋतु):
मानसून के तुरंत बाद पहाड़ियों की हरियाली देखने लायक होती है।
आसमान साफ रहता है, भीड़ कम होती है और शांत वातावरण में दर्शन-ध्यान करने का यह सबसे बेहतरीन समय है।
 

2. 15 जून (स्थापना दिवस)- विशेष ध्यान दें

15 जून को आश्रम का वार्षिक स्थापना दिवस और विशाल भंडारा होता है।
यदि आप बाबा के विशाल भंडारे का प्रसाद पाना चाहते हैं, तो यह सबसे विशेष दिन है।
सावधानी: इस दिन लाखों भक्त पहुँचते हैं। भवाली और नैनीताल रोड पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए अत्यधिक भीड़ का प्रबंधन करने के लिए तैयार रहें।

3. कब जाने से बचें?

जुलाई से अगस्त (मानसून): उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन (Landslides) का खतरा रहता है। रास्ते बंद होने की संभावना रहती है।
दिसंबर से फरवरी (कड़ाके की ठंड): इस समय अत्यधिक ठंड होती है और तापमान कभी-कभी 0°C तक पहुँच जाता है। यदि आप भारी ठंड सह सकते हैं, तो शांति से दर्शन के लिए जा सकते हैं।
 

यात्रा सुझाव

निकटतम रेलवे स्टेशन: काठगोदाम (Kathgodam) - यहाँ से कैंची धाम लगभग 38 किमी है।
यात्रा का समय: आश्रम सुबह 6:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। भीड़ से बचने के लिए सुबह-सुबह दर्शन करना सबसे अच्छा रहता है।
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