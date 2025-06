उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, पुराने साथी को देख हुए मंच पर हुए बेहोश

do chargers use electricity when not charging: क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का बिजली का मीटर क्यों बेतहाशा दौड़ता है! भले ही आप सभी बड़े उपकरण बंद कर दें लेकिन फिर भी बिजली का मीटर तेजी से भागता है? इसका एक बड़ा कारण आपकी एक छोटी सी आदत हो सकती है; मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगा हुआ छोड़ देना। जी हां, आपका नन्हा सा मोबाइल चार्जर, जिसे आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं, बिजली की बर्बादी का एक बड़ा कारण बन सकता है। चिंता की बात ये है कि इस छोटी सी भूल से साल भर में देश की 22 करोड़ यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है।