शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :चेन्नई , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (21:53 IST)

तमिलनाडु में विजय थलपति की रैली में भगदड़, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल

Stampede at Vijay Thalapathys rally
Stampede at Vijay Thalapathys rally: तमिलनाडु में फिल्म अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय थलपति की करूर रैली में मची भगदड़ के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। 
 
मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विजय ने रैली में विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) को 2026 के विधानसभा चुनाव में वोट देना भाजपा को वोट देना होगा। उन्होंने साथ ही राज्य के मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक के भाजपा के साथ गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे ‘अनुचित और अवसरवादी’ बताया।
 
विजय ने पश्चिमी कोंगु क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 'द्रमुक परिवार' की भाजपा के साथ एक गुप्त समझौता है और इसलिए, द्रमुक को वोट देना भाजपा को वोट देना है। उन्होंने दोहराया कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) 'फासीवादी भाजपा शासन' के साथ द्रमुक सरकार की तरह कभी कोई गुप्त समझौता नहीं करेगा।
 
उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल ‘ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम’ (अन्नाद्रमुक) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अक्सर 'अम्मा का नाम जपने' के बावजूद पार्टी की दिवंगत प्रमुख जे. जयललिता के आदर्शों को भूल गई है और वह अवसरवादी भी है। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ ‘अनुचित और अनुपयुक्त गठबंधन’ किया है और दावा करती है कि यह तमिलनाडु के कल्याण के लिए है और टीवीके इस तरह का अवसरवादी राजनीतिक रुख नहीं अपनाएगी।
 
भाजपा ने तमिलनाडु के लिए क्या किया? : उन्होंने सवाल किया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने तमिलनाडु के लिए क्या किया? साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या उसने तमिलनाडु को नीट के दायरे से छूट दी है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य को शिक्षा संबंधी पूरी धनराशि जारी की है या उन्होंने तमिलनाडु के अन्य सभी मुद्दों का उचित समाधान किया है? उन्होंने कहा कि तो फिर यह अवसरवादी गठबंधन क्यों? मैं नहीं पूछ रहा, एमजीआर (अन्नाद्रमुक संस्थापक नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन) के सच्चे समर्थक पूछ रहे हैं, वे जानना चाहते हैं।
 
उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक-भाजपा का गठबंधन और उनके संबंध सर्वविदित हैं और लोगों को उस गठबंधन पर भरोसा नहीं है और यह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कृपया यह न भूलें कि इस द्रमुक परिवार का गुप्त सौदा है, उनका भाजपा के साथ अप्रत्यक्ष संबंध है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, यदि आप द्रमुक को वोट देते हैं, तो यह भाजपा को वोट देने जैसा होगा।
 
द्रमुक और भाजपा के बीच गठजोड़ : उन्होंने आरोप लगाया कि द्रमुक और भाजपा सार्वजनिक रूप से लड़ती हुई प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, वास्तविकता यह है कि उनके बीच अप्रत्यक्ष संबंध हैं और इसलिए लोगों को सावधान रहने और सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीवीके आम जनता की आवाज है, जिसके पीछे विशाल 'मक्कल शक्ति' है।

उन्होंने कहा कि वहीं, द्रमुक विचारधारा के नाम पर लोगों को धोखा देती है, तमिलनाडु को लूटती और धोखा देती है और 2026 का विधानसभा चुनाव इन्हीं दो पार्टियों, टीवीके और द्रमुक के बीच है। पश्चिम कोंगु क्षेत्र का हिस्सा नामक्कल दशकों से अन्नाद्रमुक का गढ़ रहा है। कोंगु क्षेत्र में भाजपा का भी कुछ प्रभाव है। जब विजय ने अपना अभियान समाप्त किया, तो पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उन्हें 'सेंगोल' भेंट किया। (एजेंसी/वेबदुनिया : फाइल फोटो)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
