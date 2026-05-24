रविवार, 24 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Twisha Sharma's last rites performed in Bhopal
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: भोपाल , रविवार, 24 मई 2026 (17:24 IST)

ट्विशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, भाई ने दी मुखाग्नि, मां ने हाथ जोड़कर दी विदाई

Twisha Sharma's last rites performed in Bhopal
Twisha Sharma : एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा का आखिरकार मौत के 12 दिन बाद भोपाल के भदभदा घाट मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एम्स भोपाल के पीएम हाउस के बाहर ही ट्विशा की भाभी ने हिन्दू परंपरा के अनुसार ट्विशा को लाल जोड़ा पहनाया। ट्विशा को उसके भाई हर्षित ने अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया। भारी गमगीन माहौल में आंसुओं से भाई ने ट्विशा को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान बेसुध नजर आई मां ने भी अपनी लाडली को हाथ जोड़कर विदा किया।

एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा का आखिरकार मौत के 12 दिन बाद भोपाल के भदभदा घाट मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एम्स भोपाल के पीएम हाउस के बाहर ही ट्विशा की भाभी ने हिन्दू परंपरा के अनुसार ट्विशा को लाल जोड़ा पहनाया। ट्विशा को उसके भाई हर्षित ने अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया।
भारी गमगीन माहौल में आंसुओं से भाई ने ट्विशा को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान बेसुध नजर आई मां ने भी अपनी लाडली को हाथ जोड़कर विदा किया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे।

वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग ट्विशा शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोपहर में दिल्ली एम्स से आई एक्सपर्ट डॉक्टर्स टीम ने शव का सेकंड पीएम किया था। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
इस मामले पर पीड़िता के चाचा लोकेश शर्मा कहते हैं, एक आम आदमी बस भरोसा कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। फॉरेंसिक टीम ट्विशा के ससुराल व पति समर्थ के घर सबूत जुटाने पहुंची थी। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है।

अब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने जबलपुर के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई। इसमें गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया गया है।
ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को कटारा हिल्स थाना पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया और सात दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी कर लिया। कटारा पुलिस समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट पिछले दरवाजे से पहुंची। वहीं कोर्ट में पेश करने से पहले समर्थ सिंह को भोपाल के जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
मेडिकल जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में ले जाया गया। ट्विशा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तरी के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उसके वकालत के लाइसेंस को  सस्पेंड कर दिया है। देश की सर्वोच्च विधिक संस्था (BCI) ने समर्थ सिंह के कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अधिकार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसका वकालत का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ट्विशा शर्मा केस की Supreme Court करेगा सुनवाई, AIIMS की टीम पहुंची भोपाल, दोबारा होगा पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा केस की Supreme Court करेगा सुनवाई, AIIMS की टीम पहुंची भोपाल, दोबारा होगा पोस्टमार्टमTwisha Sharma case : देशभर में चर्चित भोपाल में हुआ ट्विशा मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। इसी बीच ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्‍टमार्टम भी किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं।

पहलगाम हमले पर NIA का बड़ा खुलासा, लश्‍कर ने रची थी साजिश, किसने दी आतंकियों को पनाह?

पहलगाम हमले पर NIA का बड़ा खुलासा, लश्‍कर ने रची थी साजिश, किसने दी आतंकियों को पनाह?Pahalgam Attack NIA Charge Sheet : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमला मामले को लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने अदालत में दाखिल अपनी एक विस्तृत चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ का आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट है, जो लाहौर से आतंकियों को निर्देश दे रहा था। एनआईए ने दावा किया कि पहलगाम और गगनगीर हमला एक ही मॉड्यूल द्वारा अंजाम दिया गया था। चार्जशीट में 2 स्थानीय टूरिस्ट गाइडों (परवेज अहमद और बशीर अहमद) को आरोपी बनाया गया है। यदि ये चाहते और समय पर सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देते तो 26 लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

लद्दाख में सेना का 'चीता' हेलीकॉप्टर क्रैश, मौत को मात देकर मेजर जनरल ने ली चमत्कारी सेल्फी, तस्वीर वायरल

लद्दाख में सेना का 'चीता' हेलीकॉप्टर क्रैश, मौत को मात देकर मेजर जनरल ने ली चमत्कारी सेल्फी, तस्वीर वायरलIndian Army Cheetah Helicopter Crash: लद्दाख के लेह के पास तांगत्से (Tangtse) इलाके में भारतीय सेना का एक 'चीता' (Cheetah) हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस खौफनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से इसमें सवार मेजर जनरल समेत तीनों सैन्य अधिकारी बाल-बाल बच गए।

ईरान नहीं, असली निशाने पर था चीन: कैसे फेल हुआ ड्रैगन को घेरने का ‘ट्रंप कार्ड’

ईरान नहीं, असली निशाने पर था चीन: कैसे फेल हुआ ड्रैगन को घेरने का ‘ट्रंप कार्ड’क्या 21वीं सदी का नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है?

PM मोदी पर टिप्पणी कर फंसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, FIR दर्ज हुई तो दिया यह बड़ा बयान

PM मोदी पर टिप्पणी कर फंसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, FIR दर्ज हुई तो दिया यह बड़ा बयानFIR Against Ajay Rai : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मामला दर्ज किया। भाजपा ने बयान की कड़ी निंदा की थी। हालांकि अजय राय ने वीडियो के एआई से बने होने का दावा किया।

और भी वीडियो देखें

सुरक्षाबलों ने बारामुल्‍ला में किया आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में आरपीजी गोला-बारूद बरामद

सुरक्षाबलों ने बारामुल्‍ला में किया आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में आरपीजी गोला-बारूद बरामदउत्तरी कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। बारामुल्‍ला जिले के नीलसर कंडी इलाके में संयुक्त अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक गोला-बारूद बरामद किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद से संबंधित सामग्री के बारे में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, बारामुल्‍ला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने इलाके में संयुक्त अभियान चलाया।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही साजिश, राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवार

मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही साजिश, राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवारकांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता पैदा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

Hormuz को लेकर जल्द आ सकती है खुशखबरी, भारत में Marco Rubio का बड़ा बयान

Hormuz को लेकर जल्द आ सकती है खुशखबरी, भारत में Marco Rubio का बड़ा बयानअमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने ईरान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आज देर शाम तक और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। रुबियो ने कहा कि होर्मुज को लेकर खुशखबरी जल्द आ सकती है।

भोपाल में होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, आज शाम 5 बजे भदभदा शमशान घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाई

भोपाल में होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, आज शाम 5 बजे भदभदा शमशान घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाईभोपाल की चर्चित युवती ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार आज राजधानी भोपाल में किया जाएगा। परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे भदभदा शमशान घाट में होगा। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने आपसी सहमति के बाद भोपाल में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com