ट्विशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, भाई ने दी मुखाग्नि, मां ने हाथ जोड़कर दी विदाई

Twisha Sharma : एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा का आखिरकार मौत के 12 दिन बाद भोपाल के भदभदा घाट मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एम्स भोपाल के पीएम हाउस के बाहर ही ट्विशा की भाभी ने हिन्दू परंपरा के अनुसार ट्विशा को लाल जोड़ा पहनाया। ट्विशा को उसके भाई हर्षित ने अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाया। भारी गमगीन माहौल में आंसुओं से भाई ने ट्विशा को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान बेसुध नजर आई मां ने भी अपनी लाडली को हाथ जोड़कर विदा किया।





भारी गमगीन माहौल में आंसुओं से भाई ने ट्विशा को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान बेसुध नजर आई मां ने भी अपनी लाडली को हाथ जोड़कर विदा किया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे।





इस मामले पर पीड़िता के चाचा लोकेश शर्मा कहते हैं, एक आम आदमी बस भरोसा कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। फॉरेंसिक टीम ट्विशा के ससुराल व पति समर्थ के घर सबूत जुटाने पहुंची थी। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है।





मेडिकल जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में ले जाया गया। ट्विशा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तरी के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उसके वकालत के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। देश की सर्वोच्च विधिक संस्था (BCI) ने समर्थ सिंह के कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अधिकार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उसका वकालत का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

Edited By : Chetan Gour