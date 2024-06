प्रेमी युगल का दु:खद अंत, प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी ने किया सुसाइड!

The boyfriend committed suicide after shooting his girlfriend : मेरठ में प्रेमी युगल एकसाथ जीने का वायदा तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एकसाथ जान देकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। प्रेमी ने प्रेमिका की चौखट पर पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया।





इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद भावनपुर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फारेंसिक टीम साक्ष्य जुटाकर यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह मर्डर है या सुसाइड।

भावनपुर थाना क्षेत्र के पंचगांव पट्टी अमरपुर में 26 वर्षीय मनीष जाटव आने परिवार के साथ रहता था। मनीष का गांव की रहने वाली 20 वर्षीय विधि से अफेयर हो गया। दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं, लेकिन उनके परिवार को शायद यह रिश्ता मंजूर नहीं था।





मनीष और विधि एक ही बिरादरी के हैं, मनीष गांव में ही मेडिकल स्टोर चलाता था, जबकि विधि Bsc कर रही थी, विधि के पिता की मेरठ में प्रिंटिंग प्रेस है, जबकि मनीष के पिता काश्तकार हैं। दोनों परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद भी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बीती रात लगभग दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि मनीष ने विधि को गोली मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया है।





स्थानीय पुलिस और फारेंसिक टीम घटनास्‍थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल में जुट गई। एसपी देहात कमलेश बहादुर के मुताबिक, मनीष और विधि के बीच कई वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मनीष अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, प्रेमी युगल किचन में थे, जहां विधि की बहन आ गई, उसने विरोध किया, जिसके चलते मनीष ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया।





पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तमंचा और कारतूस बरामद करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं। वहीं मनीष और विधि के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मनीष और विधि दोनों के प्यार की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन प्रेमिका के घर प्रेमी का शव मिलने से तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।





प्रश्न उठता है कि मनीष यदि प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था तो मौत का सामान यानी कट्टा साथ लेकर क्यों गया? यदि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो उसने प्रेमिका और खुद को गोली क्यों मारी? पुलिस सुसाइड और मर्डर मिस्ट्री दोनों एंगल पर अपनी जांच कर रही है।