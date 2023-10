दिल्‍ली में फिर कंझावला जैसा मामला, कार से 2 KM तक घसीटने से टैक्सी चालक की मौत

Kanjhawala like case again in Delhi : दिल्‍ली में फिर कंझावला जैसा दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सड़क पर कार छीनने के प्रयास का विरोध करने पर बदमाशों ने टैक्सी चालक को वाहन के पिछले पहिए के नीचे 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार के पिछले पहिए में फंसा व्यक्ति काफी दूर तक वाहन के साथ घिसटता हुआ नजर आ रहा है।





खबरों के अनुसार, दिल्ली में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यह घटना मंगलवार की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति के शव को एक तेज रफ्तार कार घसीटते हुए ले जा रही है। पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर को NH8 के सर्विस रोड के पास एक अज्ञात शख्स का बेहद गंभीर चोटों के साथ शव मिला था।