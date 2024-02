सीमा हैदर और सचिन के घर गूंजेगी किलकारी, सीमा के 5वें बच्चे का नाम भी तय

Seema Sachin will become a mother for the 5th time : प्यार के खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब एक नई खुशखबरी देने वाली है। वो पांचवीं बार मां बनने वाली हैं। सीमा अब जल्‍द ही सचिन के पहले बच्‍चे की मां बनने वाली है। इस खबर के बाद सीमा सचिन के परिवार में खुशी की लहर है। सीमा का कहना है कि बच्‍चे का नामकरण अगर लड़का हुआ तो भगवान कृष्‍ण के नाम पर और लड़की हुई तो मीरा नाम होगा।





खबरों के अनुसार, सीमा हैदर ने नए साल में एक बड़ी खुशखबर दी है। वो इसी साल सचिन के पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं। सीमा का ये पांचवां बच्चा होगा। इससे पहले उनके पहले पति से 4 बच्चे हैं। ये बच्चे भी सीमा के साथ भारत आए थे।





होने वाली संतान का नाम भी तय कर लिया : पिछले साल सीमा हैदर-सचिन की लव स्टोरी की चर्चा भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तक में रही है। ये मामला दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहा था। आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी ने इस मामले में दिलचस्पी ली थी। अब सीमा और सचिन ने अपने होने वाली संतान का नाम भी तय कर लिया है। सचिन के पिता ने भी सीमा हैदर के गर्भवती होने की खबर पर मुहर लगा दी है।

पिछले साल सीमा हैदर-सचिन की लव स्टोरी की चर्चा भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तक में रही है। ये मामला दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहा था। आम लोगों से लेकर नेताओं तक सभी ने इस मामले में दिलचस्पी ली थी। अब सीमा और सचिन ने अपने होने वाली संतान का नाम भी तय कर लिया है। सचिन के पिता ने भी सीमा हैदर के गर्भवती होने की खबर पर मुहर लगा दी है।

सीमा का कहना है कि बच्‍चे का नामकरण अगर लड़का हुआ तो भगवान कृष्‍ण के नाम पर और लड़की हुई तो मीरा नाम होगा। उल्‍लेखनीय है कि सीमा हैदर और उत्‍तर प्रदेश के के रहने वाले सचिन मीणा की ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी।

