कैबिनेट विस्तार से पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान, 6 विधायकों ने खोला राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ मोर्चा

चंडीगढ़। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज शाम साढ़े 4 बजे करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ ही घंटे पहले के 6 विधायकों ने के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है।

नाराज विधायकों ने इस संबंध में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखा है। इन विधायकों ने राणा गुरजीत सिंह के स्थान पर किसी स्वच्छ छवि वाले दलित चेहरे को कैबिनेट में शामिल करने की अपील की है।

Punjab: 6 Congress MLAs & 1 former PCC President in a joint letter to state party chief Navjot Singh Sidhu demand to remove from proposed cabinet birth due to his involvement in 'mining scandal' & instead 'include a clean Dalit face in view of upcoming polls'