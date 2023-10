Punjab Politics : पंजाब में फिर छिड़ी चर्चा क्या कांग्रेस में लौटेंगे अमरिंदर सिंह?

Third batch of Indian citizens leaves from Israel : इसराइल-हमास संघर्ष के बीच इसराइल छोड़ने के इच्छुक 197 भारतीय नागरिकों का तीसरा जत्था शनिवार को एक विशेष उड़ान से स्वदेश के लिए रवाना हुआ। राजदूत संजीव सिंगला ने बताया, दूतावास इसराइल में हमारे उन सभी नागरिकों की सुविधा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है जो देश छोड़ना चाहते हैं।