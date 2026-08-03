CM हेमंत सोरेन की पहल रंग लाई, ओमान में फंसी सिमडेगा की प्रीति कुजूर सुरक्षित घर लौटी

झारखंड के मुख्‍यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर ओमान में परेशानियों का सामना कर रही सिमडेगा की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी हो गई है। राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के समन्वय से यह कार्रवाई सफल हुई।

ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ओमान में फंसी सिमडेगा की प्रीति कुजूर सुरक्षित अपने घर लौट आई।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्य कर रहे राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने मस्कट स्थित भारतीय दूतावास से बातचीत की और युवती की सुरक्षित घर वापसी पक्की की। प्रीति रविवार को अपने घर पहुंची।

प्रीति कुजूर के ओमान में फंसे होने का मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को तुरंत मामले को सुलझाने और सुरक्षित वापसी कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नियंत्रण कक्ष ने 23 जून को तुरंत यह मामला प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (पीओई), रांची और भारतीय दूतावास (मस्कट) को भेजा, जिसके बाद 24 जून को दूतावास ने प्रीति से संपर्क किया।