UP : महिला सिपाही ने थानेदार की आंखों में झोंकी मिर्ची, डंडे से की पिटाई

Amit Shah lashes out at opposition in Uttar Pradesh : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यह चुनाव राम मंदिर बनाने वालों और रामभक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच है। इसके साथ ही शाह ने विपक्ष पर 70 साल से अधिक समय तक राम मंदिर के निर्माण को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही राम मंदिर का निर्माण हो सका।