अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए न्यूयॉर्क आ सकते हैं पीएम मोदी

Narendra Modi News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की अनंतिम सूची से यह जानकारी प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्चस्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी जिसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा।

महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार भारत के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे।

ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है : व्यापार वार्ता जारी रहने के बीच ही ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है।ALSO READ: मोदी का चीन में स्वागत है! चीन को एकजुटता और मैत्री की उम्मीद



व्यापार वार्ता जारी रहने के बीच ही ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के लिए वक्ताओं की सूची अनंतिम है और अगले कुछ सप्ताहों में कार्यक्रम और वक्ताओं में बदलाव की संभावना है। सूची में इसके अनुसार बदलाव होता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह उच्च स्तरीय सत्र हर साल सितंबर में होता है। इस वर्ष यह सत्र इजराइल-हमास युद्ध और यूक्रेन संघर्ष के बीच आयोजित होगा।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta