हमेशा से पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी क्रिकेटर Deepti Sharma आगरा की रहने वाली दीप्ति को पिछले महीने उप्र पुलिस में DSP बनाया गया

I always dreamt of being a cop, Deepti Sharma after becoming DSP in UP : जीवन में कैरियर का अलग रास्ता चुनने के बावजूद पेशे को लेकर सपना पूरा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket) की All Rounder Deepti Sharma खुशकिस्मत हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने DSP बनाया है क्योंकि पुलिस अधिकारी बनना उनके बचपन का सपना था।

आगरा की रहने वाली दीप्ति को पिछले महीने उप्र पुलिस में डीएसपी बनाया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने तीन करोड़ रूपए नकद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। दीप्ति पिछले साल Asian Games में स्वर्ण और Commonwealth Games में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी ।



Deepti Sharma, the Indian women's cricket team all-rounder, has realized her childhood dream by becoming a Deputy Superintendent of Police (DSP)https://t.co/rdNeVGvvbG — CricTracker (@Cricketracker) February 23, 2024

दीप्ति ने पीटीआई वीडियो से कहा ,‘‘मैं हमेशा से पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी । मुझे हमेशा लगता था कि यह कठिन काम है लेकिन मैं एक बाद वर्दी पहनकर महसूस करना चाहती थी कि कैसा लगता है ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मेरे माता पिता ने भी मेरा समर्थन किया। मैं और मेरा परिवार इस सम्मान से बहुत खुश हैं।’’

दीप्ति को 2022 . 23 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए BCCI के सालाना पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर (women's international cricketer of the year 2022-23) चुना गया था ।

उन्होंने इस दौरान 38 विकेट लिए और 313 रन बनाए। (भाषा)