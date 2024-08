Uttarakhand : पन्याली बरसाती नाला उफान पर, तेज बहाव में बही पिकअप गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

Vaccination day will be celebrated every Thursday : मध्‍य प्रदेश में बच्चों को गंभीर बीमारियों से दूर करने के लिए विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाएगा 'शालेय टीकाकरण दिवस'। इसमें कक्षा 5 एवं 11 के बालक-बालिकाओं को डीपीटी एवं टीडी का टीका लगाया जाएगा। शुक्ल ने कहा कि बच्चों को पूर्ण टीकाकरण और जानलेवा बीमारियों से मुक्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।