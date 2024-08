किसानों के लिए पैसे नहीं, कंपनियों के करोड़ों रुपए कर्ज माफ : संजय सिंह

The person who did face massage by spitting was arrested : कन्नौज जिले के तालग्राम इलाके में एक ग्राहक के चेहरे पर कथित रूप से थूक लगाकर मसाज करने वाले नाई का वीडियो सामने आने के एक दिन बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय प्रशासन ने उसकी अस्थाई दुकान (सैलून) को बुलडोजर से गिरा दिया। उक्त घटना एक पखवाड़े पहले हुई थी, लेकिन वीडियो हाल में पोस्ट किया गया था।