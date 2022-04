गर्मी से था परेशान, ऑटो की छत पर बना दिया मिनी गार्डन

ऑटो ड्राइवर की इस पहले से ऑटो ठंडा रहता है, उसमें बैठने वाले पैसेंजर्स को गर्मी भी नहीं लगती और हरियाली का भी अनुभव होता है। ऑटो पर कुल 23 पौधे लगाए गए हैं। इनमें फूलों के साथ ही सब्जियां भी है।

महेंद्र नामक यह ऑटो ड्राइवर पिछले 25 सालों से दिल्ली में ही ऑटो चला रहा है। गर्मियों में लोगों को ऑटो खुला होने की वजह से गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए उन्होंने ऑटो की छत पर ही गार्डन लगा लिया।

Saw this #Coolest_Auto on road. Really appreciate his innovative idea of nurturing a moving garden on his roof. A true example of Mera Bharat mahan. pic.twitter.com/YYHDvMi0uN