बिहार में भीषण गर्मी, कई स्कूली छात्र हुए बेहोश, पारा 47 के पार

Many school students fainted due to extreme heat in Bihar : बिहार के शेखपुरा और बेगुसराय जिलों में सरकारी स्कूलों के कई विद्यार्थी बुधवार को भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गए। बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान मंगलवार को औरंगाबाद जिले में दर्ज किया गया जो 47.7 डिग्री सेल्सियस था।

बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है और राज्य के कई स्थानों पर बुधवार को दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इस बीच बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।

आपदा प्रबंधन समूह ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक : आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति के मद्देनजर संबंधित विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने आज राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन समूह की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है।

शेखपुरा जिले के मनकौल मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद ने कहा, बुधवार को अत्यधिक गर्मी की स्थिति के कारण जब प्रार्थना सभा चल रही थी, तब लगभग 6-7 छात्र बेहोश हो गए। हमने प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने की कोशिश की। छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बेहोश होने की घटनाएं बेगूसराय और मोतिहारी से भी सामने आईं हैं ।

इस बीच स्कूली छात्रों के बेहोश होने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए राजद नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और स्कूली बच्चों को लू की स्थिति से बचाने के लिए तत्काल निवारक कदम उठाए जाने चाहिए। दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है, लेकिन स्कूल खुले हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा : उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों हो गए? राज्य में नौकरशाहों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को इस पर अवश्य गौर करना चाहिए, यह स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मामला है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि अगले तीन-चार दिनों तक राज्य में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। (भाषा)

