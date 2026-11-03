Manipur Violence: 24 घंटे में 5 कुकी युवकों की हत्या से फिर सुलगा मणिपुर, बंद और तनाव के बीच सुरक्षा बल हाई अलर्ट

Manipur Violence: जातीय हिंसा और तनाव की आग में झुलस रहे पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में स्थिति एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर कुकी समुदाय के 5 युवकों की हत्या की खबरें सामने आने के बाद राज्य के पर्वतीय जिलों में उबाल आ गया है। 28 अक्टूबर से लापता दो कुकी युवकों के शव राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-2) के समीप बरामद किए जाने के बाद कुकी बहुल इलाकों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हिंसा और संभावित झड़पों की आशंका को देखते हुए नागा और कुकी बहुल क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।

24 घंटे में 5 मौतें, कुकी संगठनों का बंद जारी

एनएच-2 से दो युवकों के शव मिलने से ठीक एक दिन पहले नागा-बहुल नान्गपोई (नोनी) जिले में तीन अन्य कुकी नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया था। महज 24 घंटों के भीतर कुकी समुदाय के पांच लोगों के मारे जाने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

NSCN-IM पर आरोप

ताजा हत्याओं के बाद राज्य के राजनीतिक नेतृत्व में भी हलचल तेज हो गई है। कुकी समुदाय से आने वाली उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन और नागा समुदाय के वरिष्ठ नेता लोसी दिखो दोनों ने ही इन हत्याओं की कड़े शब्दों में निंदा की है और शांति बनाए रखने की अपील की है।

यद्यपि मणिपुर पुलिस ने अभी तक हत्याओं के पीछे शामिल संदिग्धों या संगठनों के नामों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुकी संगठनों ने खुले तौर पर नागा सशस्त्र समूह 'एनएससीएन-आईएम' (NSCN-IM) पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि NSCN-IM वर्ष 1997 से केंद्र सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत है।

फरवरी से अब तक 60 से अधिक मौतें

ये हत्याएं ऐसे संवेदनशील समय में हुई हैं जब एक तरफ मैतेई और दूसरी तरफ नागा संगठनों ने कुकी उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर इंफाल घाटी और नागा-बहुल जिलों में बड़े पैमाने पर रैलियां निकालकर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नागा और कुकी समुदायों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू होता है, तो राज्य की स्थिति और अधिक बेकाबू हो सकती है। इस वर्ष फरवरी से जारी इस नए दौर के संघर्ष में अब तक 60 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं।