मणिपुर में नहीं थम रहा जातीय तांडव: 2 दिनों में 6 हत्याएं, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए कुकी पीड़ितों के शव! नागा गांव पर भी हमला

मणिपुर में जातीय तनाव एक बार फिर हिंसक रूप लेता दिख रहा है। 15 सितंबर, 2026 को नागा-बहुल तामेंगलोंग जिले के लेइसांगफई गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने दो कुकी महिलाओं—78 वर्षीय फालनेईचोंग सितलहौ और 28 वर्षीय पेशे से नर्स किमजालहिंग सिंगसन—की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी।

इस घटना के बाद से क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। पिछले कुछ हफ्तों के भीतर हुई सिलसिलेवार हत्याओं ने राज्य में फिर से अशांति फैला दी है।

1. हिंसा का दुखद सिलसिला

क्षेत्र में लगातार हो रही हत्याओं से स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है:

15 सितंबर: लेइसांगफई (तामेंगलोंग) में 2 कुकी महिलाओं की हत्या।

13 सितंबर: तामेंगलोंग और नोने जिलों में 2 महिलाओं समेत 4 कुकी नागरिकों की हत्या हुई थी।

27 अगस्त: कांगपोकपी जिले में 4 नागा नागरिकों की जान गई थी।

2. कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) का कड़ा विरोध और बड़ा फैसला

घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) ने इसे कुकी-ज़ो समुदाय को उनकी बस्तियों से खदेड़ने और आतंकित करने की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है।

गंभीर आरोप: काउंसिल ने इस हिंसा के पीछे नागा सशस्त्र समूहों—NSCN (I-M) और ZUF (K)—की संलिप्तता का आरोप लगाया है।

शव न दफनाने का फैसला: विरोध स्वरूप KZC ने निर्देश जारी किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक पीड़ितों के पार्थिव शरीरों को दफनाया नहीं जाएगा और उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा।

सरकार से मांग: KZC ने केंद्र और राज्य सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

साइकुल की विधायक किमनेओ हांगशिंग ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि यदि जांच में नागा कैडरों की संलिप्तता साबित होती है, तो यह निर्दोष नागरिकों पर बेहद जघन्य हमला है।

3. जवाबी कार्रवाई: नागा गांव पर हमला और आगजनी

दो कुकी महिलाओं की हत्या के कुछ ही घंटों बाद तनाव और बढ़ गया:

कांगपोकपी में आगजनी: मंगलवार देर रात कांगपोकपी जिले के चावांगकिनिंग स्थित एक नागा गांव पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया।

दो मकान जले: उग्रवादियों और सुरक्षा बलों (CRPF) के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान दो मकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

स्थिति गंभीर, शांति की अपील

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह द्वारा बार-बार शांति बनाए रखने की अपीलों के बावजूद, विभिन्न जातीय समूहों के बीच अविश्वास और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है।