Lok Sabha Election : छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में होंगे चुनाव

Lok Sabha elections will be held in three phases in Chhattisgarh : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान अप्रैल-मई में 3 चरणों में होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए चार और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए एक सीट सुरक्षित रखी गई है। राज्य की11 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और सात मई को तीन चरणों में मतदान होगा। राज्य के एकमात्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर (एसटी) लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा जबकि तीन अन्य निर्वाचन क्षेत्र कांकेर (एसटी), राजनांदगांव और महासमुंद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

शेष सात लोकसभा सीटों सरगुजा (एसटी), रायगढ़ (एसटी), जांजगीर-चांपा (एससी), रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में सात मई को मतदान होगा। राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

4 अप्रैल होगी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि : नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी और नामांकन की जांच 28 मार्च को पूरी होगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल को मतदान से पहले 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी तरह, 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल होगी। उम्मीदवार आठ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।

इसी तरह सात मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी और जांच 20 अप्रैल को पूरी होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती चार जून को होगी।

11 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की जीत का भरोसा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की सभी 11 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की जीत का भरोसा जताया और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएंगे और भारत को विश्व गुरु (विश्व नेता) बनाएंगे। साय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समूचा भारत, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है। बीते दस वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के ध्‍येय को फलीभूत करते हुए देश ने अभूतपूर्व प्रगति की।

उन्होंने कहा, साथ ही सरकार में आते ही हमने केवल तीन महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया। हम प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम केंद्र में फिर से मोदी जी को लाएंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे।

कांग्रेस के 23 हजार से अधिक बूथों में कार्यकर्ता सजग : राज्य में कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य और पूरे देश में बदलाव की लहर है। शुक्ला ने कहा, प्रदेश कांग्रेस के 23 हजार से अधिक बूथों में कार्यकर्ता सजग है। हमारी जिला समितियों, ब्लॉक समितियों, विधानसभा समितियों और वार्ड समितियों में पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

शुक्ला ने कहा कि हम चुनाव के दौरान मोदी सरकार की 10 साल की विफलताओं को लोगों के बीच उठाएंगे। इसके अलावा हम लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वादों से भी अवगत कराएंगे। शुक्ला ने यह भी कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और आकार को देखते हुए चुनाव तीन चरणों के बजाय एक या दो चरणों में कराया जाना चाहिए था। (भाषा)

