पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए तक की कटौती, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत

Petrol and diesel prices cut by up to Rs 15 : लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15.3 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने सुदूर द्वीपों तक ईंधन पहुंचाने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसके लिए हुए खर्च की वसूली के लिए लागू अतिरिक्त शुल्क को हटाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने आईओसी से मिली जानकारी के हवाले से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लक्षद्वीप के एंड्रोट और कल्पेनी द्वीपों में 15.3 रुपए प्रति लीटर और कावारत्ती तथा मिनिकॉय में 5.2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है।

कावारत्ती और मिनिकॉय में पेट्रोल की कीमत पहले के 105.94 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 100.75 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एंड्रोट और कल्पेनी में पेट्रोल की कीमत 116.13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 100.75 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

इसी तरह, कावारत्ती तथा मिनिकॉय में डीजल की दरें पहले के 110.91 रुपए से घटकर 95.71 रुपए प्रति लीटर और एंड्रोट तथा कल्पेनी में 111.04 रुपए से घटकर 95.71 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। नई दरें 16 मार्च से प्रभावी हो गई हैं।

मंत्रालय ने पोस्ट में कहा, लक्षद्वीप में आईओसी चार द्वीपों- कावारत्ती, मिनिकॉय, एंड्रोट और कल्पेनी को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रही है। आईओसी के पास कावारत्ती और मिनिकॉय में डिपो हैं और इन डिपो में उत्पाद की आपूर्ति केरल के कोच्चि में स्थित आईओसी डिपो से की जाती है। (भाषा)

