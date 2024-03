देशभर में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए क्या है नए दाम

Supreme Court to hear today the matter of Selection Committee of Election Commissioners : उच्चतम न्यायालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल न करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। नए कानून के तहत चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसके दो सदस्य होते हैं।