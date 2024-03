ममता बनर्जी के माथे पर लगी गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज के बाद मिली छुट्टी

Mamta Banerjee suffered serious injury on her forehead : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर गुरुवार शाम गंभीर चोट लग गई। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने यह जानकारी दी। टीएमसी प्रमुख बनर्जी (69) को एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ टांके लगाए गए और चिकित्सा जांच की गई। बाद में चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बनर्जी को घर ले जाया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मैं ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। ममता बनर्जी के परिवार ने कहा कि वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने घर पहुंची थीं। घर में वह गिर गईं।

टीएमसी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी को गंभीर चोट लगी है। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। पार्टी ने बनर्जी के माथे से खून बहने की तस्वीरों को भी पोस्ट किया है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।

माथे से बह रहा था खून, टांके लगाने पड़े : ममता के भाई कार्तिक बनर्जी ने एक बांग्ला समाचार चैनल को बताया, वह घर के अंदर गिर गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके माथे से खून बह रहा था और टांके लगाने पड़े। बनर्जी को कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। कई प्रमुख हस्तियों ने ममता बनर्जी के जख्मी होने पर दुख व्यक्त किया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की।

टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय के अनुसार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बनर्जी से मिलने एसएसकेएम अस्पताल गए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। स्टालिन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ममता दीदी के बारे में जानकर चिंतित हूं। उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। बनर्जी की तस्वीरों के साथ टीएमसी के पोस्ट को साझा करते हुए केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर कहा, यह देखकर हैरान हूं। दीदी आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, हम उनके (ममता के) जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सचिव मोहम्मद सलीम ने भी बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला एवं उमर अब्दुल्ला ने भी बनर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मुफ्ती ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, गंभीर रूप से घायल ममता बनर्जी की तस्वीरें देखकर व्यथित हूं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करती हूं। उमर अब्दुल्ला ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, मैं और मेरे पिता यह देखकर बहुत चिंतित हैं कि ममता दीदी को इतनी गंभीर चोट लगी है। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour