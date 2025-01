Maharashtra : ठाणे में ऑनलाइन नौकरी के नाम पर 54.9 लाख रुपए की ठगी

M Kharge Asks If Ganga Dips During Mahakumbh Would End Poverty : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? उन्होंने कटाक्ष किया कि भाजपा के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है।