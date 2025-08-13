बुधवार, 13 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (18:51 IST)

Nuh में भड़की हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी, एक दर्जन से ज्यादा पर केस दर्ज

Nuh
हरियाणा-राजस्थान सीमा पर नूंह के गांव मुंडाका में हिंसा भड़क गई। बीते दिन मंगलवार को जिले में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और आगजनी भी गई। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। 
पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है जबकि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
क्या सामने आई विवाद की कहानी  
मीडिया खबरों के मुताबिक गांव हाजीपुर निवासी इसरा का बेटा अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी किए हुए था। पीछे से गांव निवासी समय सिंह पहुंचे और गाड़ी हटाने को कहा। इस पर कहासुनी हो गई और आरोप है कि कार में सवार युवक ने कांच की बोतल से समय सिंह पर हमला कर दिया। 
 
इसमें दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। एक बाइक और एक दुकान को आग लगा दी गई।  मीडिया खबरों के मुताबिक सरपंच ने दावा किया कि उनके गांव के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ ने इस विवाद को हिन्दू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। Edited by : Sudhir Sharma  
क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयान

क्या बिहार में रद्द होगा SIR, विवादों के बीच आया SC का बड़ा बयानसुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद को ‘मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा’ बताया, क्योंकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसे

कौन हैं बेडरूम जिहादी? कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां क्यों परेशान हैं इनसेWho are bedroom jihadis: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ‘बेडरूम जिहादियों’ के रूप में एक नए और छिपे हुए खतरे से जूझ रही हैं। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाते हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं। इस प्रकार का शत्रु पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है।

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देश

इस मुस्लिम देश में हर चौथा शख्स है भारतीय, कभी थी भुखमरी, आज है दुनिया का सबसे रईस देशindian population in qatar: आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी बता रहे हैं जहां एक समय पर केवल एक विशाल, बंजर रेगिस्तान था और जीवनयापन करना बेहद मुश्किल था। यहां न तो पर्याप्त पानी था, न हरियाली, और न ही कोई प्राकृतिक संसाधन। लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने जैसे कामों पर निर्भर थे। लेकिन, आज ये देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ये देश है कतर और यहां 25% भारतीय आबादी रहती है। आइए, कतर की इस विकास गाथा और इसमें भारतीय समुदाय की भूमिका को विस्तार से समझते हैं।

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई

inflation : खाने-पीने का सामान हुआ सस्ता, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आईइससे पहले जून 2025 में यह 2.10 प्रतिशत और जुलाई 2024 में 5.42 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi : 10 और 15 साल पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला10 साल पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगी ठोस कार्रवाई : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगी ठोस कार्रवाई : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को रवींद्र भवन स्थित हंसध्वनि सभागार में नशा मुक्त भारत अभियान की पांचवीं वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय वृहद नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नशा परिवार, समाज और देश की खुशहाली और समृद्धि को कई गुना पीछे ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 5 वर्ष पहले की थी। नशा मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प की सिद्धि के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानों और बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस द्वारा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में "नशे से दूरी है जरूरी" अभियान का सफल संचालन किया गया।

क्‍या जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, याचिका पर SC करेगा 14 अगस्त को सुनवाई

क्‍या जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, याचिका पर SC करेगा 14 अगस्त को सुनवाईJammu and Kashmir statehood issue case : उच्चतम न्यायालय जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। वाद सूची के अनुसार भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से दिए फैसले में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा था।

राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में जान का खतरा, क्यों डरे हुए हैं कांग्रेस सांसद

राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में जान का खतरा, क्यों डरे हुए हैं कांग्रेस सांसदRahul Gandhi life threat in Pune court: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में पेश होने के मामले में अर्जी देकर अपनी जान का खतरा बताया है। राहुल ने कहा कि शिकायतकर्ता गोडसे का वंशज है और इनका इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल, राहुल गांधी का यह मामला वीर सावरकर के खिलाफ कथित मानहानि टिप्पणी (Savarkar defamation case) से जुड़ा हुआ है।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
