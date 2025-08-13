क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

पुलिस को लेकर आम जनता में धारणा रहती है कि वे अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए है अपना फर्ज नहीं निभाते। लेकिन एक महिला पुलिस अधिकारी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। उनका वीडियो देखकर उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल यह महिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

उन्होंने जबरदस्त मेहनत के दम पर एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया और किसी की जान बचाई। महिला पुलिस अधिकारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो केरला का बताया जा रहा है। पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) अपर्णा लवकुमार बताई जा रही हैं।

महिला पुलिस अधिकारी ने एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ़ किया। वीडियो में एक लंबा ट्रैफ़िक जाम दिखाई दे रहा है, जहां गाड़ियां रुकी हुई थीं, तभी पीछे से सायरन बजाती एक एम्बुलेंस आ रही थी।