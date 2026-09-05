केरल में दिल दहला देने वाला हादसा: खड़ी लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार, इंजीनियरिंग के 8 छात्रों की मौत

केरल के त्रिशूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्रों की मौत हो गई। कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से जा टकराई थी। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया।

यह हादसा आधी रात के करीब पनामबिकुन्नु सेंटर के पास हुआ। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। मीडिया खबरों के अनुसार, कार में सवार लोग तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। घटनास्थल से डिंडीगुल के पीएसएनए इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र का पहचान पत्र बरामद हुआ है।