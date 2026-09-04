थिएटर में चप्पल उतारकर फिल्म देख रहे थे मुस्लिम बुजुर्ग, 'हनुमान अंश' का यह वीडियो जीत रहा लोगों का दिल

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने इसे बिना राजनीति का भारत बताया, तो किसी ने लिखा कि मुस्लिम बुजुर्ग भी फिल्म देखने पहुंचे और वह भी चप्पल उतारकर। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि एक मुस्लिम भी देख आया और मैं अब तक नहीं देख पाया।

इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि सनातन का स्वाद स्वतः ही मनुष्य को श्रद्धा से भर देता हैँ l



ये मुस्लिम चाचा हनुमान अंश मूवी देखने क्यों गए, ये तो ये ही बता सकते l लेकिन मूवी देखते हुए इनका वो भाव और श्रद्धा दिखी वो जरूर सनातन की श्रेष्ठता को दर्शा रही है l



ये चाचा… pic.twitter.com/HbG66fQcd1 — पाठशाला गुरुजी ( Pathshala GuruG ) (@pathshalagurug) September 3, 2026 एक पोस्ट में कहा गया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि सनातन का स्वाद स्वतः ही मनुष्य को श्रद्धा से भर देता हैँ। ये मुस्लिम चाचा हनुमान अंश मूवी देखने क्यों गए, ये तो ये ही बता सकते। लेकिन मूवी देखते हुए इनका वो भाव और श्रद्धा दिखी वो जरूर सनातन की श्रेष्ठता को दर्शा रही है। ये चाचा पूरी मूवी को नंगे-पाँव देख रहे हैँ। शरीर की मुद्रा भी आगे झुकी हुई, जो दर्शाती है कि ये मूवी के संवाद को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि सनातन का स्वाद स्वतः ही मनुष्य को श्रद्धा से भर देता हैँ। ये मुस्लिम चाचा हनुमान अंश मूवी देखने क्यों गए, ये तो ये ही बता सकते। लेकिन मूवी देखते हुए इनका वो भाव और श्रद्धा दिखी वो जरूर सनातन की श्रेष्ठता को दर्शा रही है। ये चाचा पूरी मूवी को नंगे-पाँव देख रहे हैँ। शरीर की मुद्रा भी आगे झुकी हुई, जो दर्शाती है कि ये मूवी के संवाद को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।

गौरतलब है कि विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में 2 करोड़ से बनी इस फिल्म ने 27 दिनों में करीब 61 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।