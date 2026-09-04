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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (14:07 IST)

जानिए कौन हैं MP के 20 साल के ‘बिट्टू तबाही’ और क्यों हो रही है इनकी तारीफ!

Bittu Tabahi News
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:07 IST)
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Bittoo Tabahi Inspiration Youth: कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हों, तो एक अकेला इंसान भी पहाड़ चीर सकता है या फिर सूखती और नाले में बदल चुकी नदी को दोबारा जिंदा कर सकता है। मध्यप्रदेश से सामने आई एक ऐसी ही मिसाल इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है।
 
जहां आज के समय में अधिकांश युवा रील्स और लाइक्स के चक्कर में समय बिताते हैं, वहीं 20 साल के ‘बिट्टू तबाही’ ने अपनी जिद और अकेले दम पर एक पूरी नदी को कचरे के ढेर से निकालकर फिर से नया जीवन दे दिया है।

गंदगी और कचरे से नाला बन चुकी थी 'अजनार नदी'

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र से गुजरने वाली अजनार नदी कभी आसपास के लोगों के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी। लेकिन वर्षों की उपेक्षा, पॉलीथिन, कचरा फेंकने और गंदगी के कारण यह नदी एक बदबूदार नाले के रूप में तब्दील हो चुकी थी।
  • पानी से ज्यादा कचरा : नदी में पानी दिखना बंद हो गया था और चारों तरफ जलकुंभी, गाद और प्लास्टिक की परत जमा हो गई थी।
  • उम्मीदें टूट चुकी थीं : स्थानीय लोगों ने भी मान लिया था कि अब यह नदी कभी साफ नहीं हो सकती।

बिना किसी टीम या सरकारी मदद के शुरू किया अकेला सफर

जब अजनार नदी का अस्तित्व खतरे में था, तब 20 साल के बिट्टू (जिन्हें लोग 'बिट्टू तबाही' के नाम से जानते हैं) ने इस बदहाली को बदलने की ठानी।
  • हंसी उड़ाते थे लोग : जब बिट्टू ने अकेले फावड़ा, तगाड़ी और दस्ताने लेकर नदी में उतरकर कचरा निकालना शुरू किया, तो शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। 
  • अटूट संघर्ष : बिना किसी सरकारी सहायता, एनजीओ या बड़ी टीम के, बिट्टू ने हर दिन घंटों नदी से जलकुंभी, प्लास्टिक और गाद हटाने का काम जारी रखा।
  • 24 महीने की मेहनत का नतीजा : लगभग 2 साल की निरंतर मेहनत के बाद अजनार नदी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। नदी की तलहटी साफ हुई और उसमें एक बार फिर से पानी का प्रवाह शुरू हो गया।

वीडियो वायरल : जो कल हंसते थे, आज वही कर रहे हैं सलाम

हाल ही में अजनार नदी के 'बिफोर और आफ्टर' (सफाई से पहले और बाद) के विजुअल्स सोशल मीडिया पर सामने आए, जो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गए।
  • लाखों लोगों का दिल जीता : वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक तरफ जहां कचरे की काली परत थी, वहां अब साफ पानी बह रहा है।
  • सलाम कर रहे हैं लोग : सोशल मीडिया पर नेटिजन्स, पर्यावरणविद और स्थानीय प्रशासन बिट्टू के इस प्रयास की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों ने शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया था, वे आज उनकी इस निष्ठा के कायल हैं।

Gen-Z के लिए बने प्रेरणा के स्रोत

बिट्टू तबाही की यह पहल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़ी भीड़ या भारी फंड की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इच्छाशक्ति ही काफी होती है।
 
मुख्य संदेश :
  • पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है : नागरिक के तौर पर भी हम अपने आसपास के जल स्रोतों को बचा सकते हैं।
  • दृढ़ संकल्प का फल : अगर लक्ष्य में सच्चाई हो, तो अकेले शुरू किया गया सफर भी एक बड़ा आंदोलन बन सकता है।
मध्यप्रदेश के इस युवा का काम न केवल अजनार नदी को नया जीवन दे चुका है, बल्कि देश भर के युवाओं को प्रकृति और नदियों को बचाने की एक नई सीख भी दे रहा है।
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