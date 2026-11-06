पंजाब में कर्मभूमि एक्सप्रेस के 4 कोच में लगी आग

पंजाब के राजपुरा में कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार कोच में आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत हुई। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सराय बंजारा स्टेशन के पास ट्रेन का सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो गया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोक दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने का काम जारी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब तक किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।