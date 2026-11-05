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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: लखनऊ , Thursday, 5 November 2026 (19:54 IST)

अयोध्या, मथुरा और काशी को दहलाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Bomb Threat UP High Alert
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (19:57 IST)
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Bomb Threat UP High Alert: ​उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों— अयोध्या, वाराणसी (काशी) और मथुरा में दीपोत्सव और दीपावली के पावन पर्व के बीच एक सनसनीखेज बम की धमकी से हड़कंप मच गया है। जिला न्यायालय, प्रमुख स्कूलों और प्रसिद्ध मंदिरों को निशाना बनाने की इस धमकी के बाद पूरे प्रदेश का पुलिस प्रशासन और सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर आ गया है।
 
​धमकी भरा ई-मेल बुधवार, 4 नवंबर को दोपहर 12:25 बजे 'स्लेटर जॉन्सन' नामक ई-मेल आईडी से अयोध्या जिला न्यायालय की आधिकारिक मेल पर प्राप्त हुआ। ई-मेल में 8 नवंबर को 'काली दिवाली' के रूप में मनाने की चेतावनी दी गई है। उसमें लिखा गया है कि 8 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक लगातार बम धमाके किए जाएंगे।

​खालिस्तानी एंगल व नारे

संदेश में खालिस्तान समर्थक नारों (बोलेगा खालिस्तान-खालिस्तान जिंदाबाद) के साथ-साथ कुछ प्रतिबंधित/अराजक संगठनों के नामों का उल्लेख किया गया है। मेल में काशी (वाराणसी) के स्कूलों को विशेष रूप से उड़ाने की धमकी देते हुए अभिभावकों को अपने बच्चों को बचाने की चुनौती दी गई है।

​प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) पीयूष त्रिपाठी ने ई-मेल मिलते ही एसएसपी को पत्र भेजकर न्यायालय परिसर की सुरक्षा अभेद्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर कोतवाली और कैंट पुलिस ने तुरंत कचहरी परिसर, प्रवेश व निकास द्वारों, मेटल डिटेक्टरों और सीसीटीवी कैमरों का परीक्षण किया। बिना चेकिंग किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
 
​सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी के अनुसार, ई-मेल के आईपी एड्रेस और मूल स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगा दी गई है। बम निरोधक दस्ता (BDS) और श्वान दस्ता (Dog Squad) लगातार परिसरों की जांच कर रहे हैं। 8 से 27 नवंबर तक अतिरिक्त बल की गश्त तय की गई है।
 

अयोध्या कचहरी का इतिहास

​फैजाबाद कचहरी का इतिहास सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील रहा है:
  • ​23 नवंबर 2007 : सिलसिलेवार हुए दर्दनाक बम धमाकों में कई निर्दोषों की जान चली गई थी।
  • ​जून 2022 : रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कचहरी को उड़ाने का धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ।
  • ​सितंबर 2025 : कचहरी परिसर से दो अवैध तमंचे और चार कारतूस बरामद किए गए थे।
  • ​फरवरी 2026 : परिसर में 18 बम लगे होने की कॉल के बाद पूरी कचहरी खाली करानी पड़ी थी।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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