एसपीयू को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवॉर्ड

russia will get a new president putin a mistake claims wagner group became enemy मास्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अब व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में घिरने लगे हैं। वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्तापलट का ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए रास्ते में रूसी सेना ने भी भारी मोर्चाबंदी कर रखी है। रूसी शहर रोस्तोव में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई की भी खबर सामने आ रही है।