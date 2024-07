UP : शादी के चंद घंटे बाद घर में छाया मातम, दूल्हे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

In Uttar Pradesh the groom committed suicide by hanging himself : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुई एक अजीबोगरीब घटना में दुल्हन विदा कराकर आए एक व्यक्ति ने कुछ ही घंटे के अंदर दूल्हे की वेशभूषा में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने इसकी जानकारी दी। इटावा जिले के उसराहार थाना प्रभारी मंसूर अहमद ने गुरुवार को बताया कि थाना क्षेत्र के शिवरा पुरैला ताखा गांव के निवासी ज्ञान सिंह के बेटे सतेन्द्र कुमार (24) की शादी 2 जुलाई को इसी थाना क्षेत्र के गांव रतनपुरा में विनीता कुमारी के साथ हुई थी।

उन्होंने बताया कि शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद 3 जुलाई को बारात दुल्हन की विदाई कराकर गांव लौटी थी। उन्होंने बताया कि घर के लोग दुल्हन के स्वागत से जुड़े कार्यों में व्यस्त थे कि इसी बीच सतेन्द्र ने दूल्हे की वेशभूषा में ही एक कमरे में फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सतेन्द्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।(भाषा)

Edited by: Chetan Gour