Rajasthan : थाने में दिव्यांग ने की प्रायवेट पार्ट काटने की कोशिश, जानिए क्‍या है मामला...

In the police station a handicapped man tried to cut his private part : राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण थाने में सोमवार को एक युवक ने कथित तौर पर धारदार वस्तु से गुप्तांग को काटने का प्रयास किया। जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आरोपी दिव्यांग युवक ने महिलाओं के साथ बदसलूकी और उनके साथ छेड़छाड़ की थी जिसके बाद उसे हिरासत में लिया था।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जैसलमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि रविवार रात को आरोपी दिव्यांग युवक अब्दुल वाशीद (35) ने महिलाओं के साथ बदसलूकी और उनके साथ छेड़छाड़ की थी जिसके बाद उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया था।

उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह आरोपी ने शौचालय में जाकर धारदार वस्तु से गुप्तांग को काटने का प्रयास किया जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि उसने यह कदम आत्महत्या करने के लिए उठाया था या किसी अन्य वजह से।

भाटी ने बताया कि चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य है और वह बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं की मेडिकल जांच करवाई गई है और मामले में जांच जारी है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour