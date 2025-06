चारधाम यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर हादसे, विमानन मंत्री ने कहा कि सुरक्षा से नहीं होना चाहिए समझौता

Air India will resume operations from June 25: एयर इंडिया (Air India) ने मंगलवार को कहा कि वह धीरे-धीरे पश्चिम एशिया (West Asia) के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हवाई क्षेत्र फिर से खुल रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा कि ज्यादातर परिचालन 25 जून से दोबारा शुरू होंगे। एयरलाइन (airline) ने बयान में कहा कि पहले रद्द की गई यूरोप की उड़ानें भी आज से क्रमिक रूप से बहाल की जा रही हैं, जबकि अमेरिका और कनाडा (US and Canada ) के पूर्वी तट से आने-जाने वाली सेवाएं जल्द से जल्द फिर शुरू होंगी।