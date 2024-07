वडोदरा में 13.5 इंच बारिश से बाढ़, उफान पर विश्वामित्री नदी, सड़क पर मगरमच्छ

US revises travel advisory for Americans in India : अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत घूमने निकले अमेरिका के नागरिक मणिपुर और जम्मू कश्मीर न जाएं। वहां आतंकी और नक्सली सक्रिय हैं, जो आए दिन हमले करते रहते हैं। इसलिए वहां जान को खतरा हो सकता है।