ओल्ड सीमा पुरी इलाके में तड़के तीन मंजिला इमारत के ऊपरी फ्लोर पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

Four person found dead after a fire broke out at top floor of three-storey building in Old Seemapuri area early in the morning: Police pic.twitter.com/vdmJ7UWlQG