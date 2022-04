आंध्रप्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 6 की मौत, 12 घायल

एलुरु। आंध्र प्रदेश के एलुरु में गैस रिसाव के बाद केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। इस भीषण हादसे में 6 की मौत हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गए।

एलुरु के एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि, एलुरु के अक्किरेड्डीगुडेम में एक लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए हैं। नाइट्रिक एसिड, मोनोमिथाइल के रिसाव से आग लगी।

Andhra Pradesh | Six killed & 12 injured in a fire accident at a chemical factory in Akkireddigudem, Eluru, last night. The fire broke out due to leakage of nitric acid, monomethyl: SP Rahul Dev Sharma

