Harda Blast Case : हरदा में पटाखा विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हुई

Death toll in firecracker blast in Harda rises to 13 : मध्यप्रदेश के हरदा में एक पटाखा इकाई में हुए विस्फोट में 8 साल के एक लड़के की भोपाल के एक अस्पताल में मौत के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 13 हो गई। विस्फोट में 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 90 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 45 को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम के अस्पतालों में रेफर किया गया है और बाकी का इलाज हरदा में चल रहा है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को एक बड़े विस्फोट और उसके बाद लगी आग ने पटाखा इकाई को नष्ट कर दिया। इस हादसे में उस समय 11 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 से अधिक घायल हो गए। हरदा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मनीष शर्मा ने बताया, भोपाल के एक अस्पताल में आशीष राजपूत नाम के एक लड़के की मौत के बाद, इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। मृतक के पिता संजय राजपूत ने कहा कि वे विस्फोट स्थल के करीब रहते हैं और विस्फोट के दौरान सिर पर पत्थर लगने के बाद से आशीष कोमा में था।

विस्फोट में 200 से अधिक लोग घायल हुए : एक अधिकारी ने पहले बताया था कि विस्फोट में 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें से 90 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 45 को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम के अस्पतालों में रेफर किया गया है और बाकी का इलाज हरदा जिला अस्पताल में चल रहा है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को कहा था कि घटना के बाद सात लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। (भाषा)

