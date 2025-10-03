उत्‍तर प्रदेश में सीएम युवा कॉन्क्लेव ने लिखी नई इबारत, 12 हजार से ज्‍यादा बिजनेस इंक्वायरी और 9200 पंजीकरण हुए दर्ज

कॉन्क्लेव में 5 दिनों के अंदर 377 B2B मीटिंग्स और 90 बिज़नेस प्रेजेंटेशंस भी दर्ज

यूपीआईटीएस 2025 में युवाओं की रही अद्भुत भागीदारी

युवाओं को नए-नए बिजनेस मॉडल्स से कराया रूबरू

सीएम युवा मिशन को मिला 'अवार्ड ऑफ ऑनर'

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी सीएम युवा मिशन के तहत आयोजित सीएम युवा कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा। 5 दिवसीय आयोजन ने न केवल युवाओं को नए-नए बिजनेस मॉडल्स से रूबरू कराया बल्कि उद्यमशीलता और स्वरोजगार की दिशा में नए अवसर भी खोले। इस 5 दिवसीय आयोजन के दौरान कुल 12,025 बिज़नेस इंक्वायरी, 9,200 पंजीकरण, 377 बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) मीटिंग्स और 90 बिज़नेस प्रजेंटेशंस दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा कॉन्क्लेव तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है।





युवाओं के लिए प्रेरणा का मंच बना कॉन्क्लेव

सीएम युवा के नोडल और ज्वॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि 5 दिन के कॉन्क्लेव में कई प्रसिद्ध फ्रेंचाइज़ ब्रांड्स, मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस-ऑन-व्हील्स वेंचर्स ने भाग लिया। इनमें डॉक्टर मोरिंगा, एमबीए मखानेवाला, हनीमैन, चीजी क्रेजी कैफे और ओसियन एंटरप्राइज़ जैसे ब्रांड्स ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। इन प्रस्तुतियों ने युवाओं को नवाचार और टिकाऊ बिजनेस मॉडल की दिशा में प्रेरित किया।





टॉप-5 ब्रांड्स रहे आकर्षण का केंद्र

अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित

सीएम युवा मिशन को यूपीआईटीएस 2025 की सफलता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'अवार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री (औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन) नंद गोपाल नंदी, मंत्री (एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम एवं वस्त्र) राकेश सचान, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन आलोक कुमार और मिशन डायरेक्टर-सीएम युवा के. विजयेन्द्र पांडियन की मौजूदगी में प्रदान किया।





युवाओं की अद्भुत भागीदारी

कॉन्क्लेव में मेरठ, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ मंडलों से 3700 से अधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। बड़ी संख्या में छात्र और नवोद्यमी सीएम युवा पैवेलियन में पहुंचे और विभिन्न बिज़नेस मॉडल्स को समझने के साथ-साथ अपने सवालों के समाधान भी पाए।

