छत्तीसगढ़ में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के मैनेजमेंट टेंडर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स

One Country One Election News: पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने संबंधी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।