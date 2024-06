Chhattisgarh के नारायणपुर और बीजापुर में विस्फोट, 3 जवान घायल

Blast in Narayanpur and Bijapur of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में विस्फोट की अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षाबलों के 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया और उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दो जवान घायल हो गए तथा बीजापुर में प्रेशर बम में विस्फोट होने से सुरक्षाबल का एक जवान घायल हो गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुल गांव के करीब बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दो जवान घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि नारायणपुर के कोहकामेटा थानाक्षेत्र के कुतुल और मोहंदी गांव के मध्य जंगलों में गश्त के लिए आईटीबीपी के 53वीं वाहिनी के दल को रवाना किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि गश्त के दौरान आज सुबह करीब छह बजकर तीस मिनट पर कुतुल गांव के करीब नक्सलियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में दो जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया और उनकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में बीजापुर जिले के मद्देड़ थानाक्षेत्र में एक प्रेशर बम की चपेट में आकर डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। उन्होंने बताया कि माओवादी रोधी अभियान के तहत बीजापुर से डीआरजी, बस्तर फाइटर, विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को गश्त में रवाना किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि दल जब आज मद्देड़ थानाक्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा गांव के जंगल में था तब माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम में विस्फोट होने से बीजापुर डीआरजी का जवान लच्छु कड़ती घायल हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि घायल जवान की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। (भाषा)

