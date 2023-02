UP में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, शव को 3 KM तक घसीटता रहा चालक

Eknath Shinde faction got name of Shiv Sena: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना नाम एकनाथ शिंदे ‍गुट को दे दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद पार्टी का चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' पर भी एकनाथ शिंदे गुट का ही अधिकार होगा।