Mumbai : मुंबई में 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 8 वर्षीय बच्‍चे समेत 2 लोगों की मौत

A massive fire broke out in an 8 storey building : महानगर के उपनगरीय बोरिवली में सोमवार दोपहर 8 मंजिला आवासीय इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से 8 वर्षीय एक लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए।



निकाय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग दोपहर करीब 12:30 बजे वीणा संतूर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पहली मंजिल के फ्लैट में लगी और उस मंजिल पर अन्य स्थानों तथा बिजली के तारों तक फैल गई।

इससे पहले, अधिकारियों ने आग की चपेट में आई इमारत का नाम पावन धाम वीणा संतूर और इसे कांदिवली (पश्चिम) में स्थित बताया था। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की चार गाड़ियां और अन्य वाहन मौके पर पहुंचे।

आग में झुलसे कुल पांच लोगों को पास के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा, डॉक्टरों ने ग्लोरी वालफैटी (43) और जोसु जेम्स रॉबर्ट (8) को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आग में झुलसे तीन लोगों की पहचान लक्ष्मी बूरा (40), राजेश्वरी भरतरे (24) और रंजन सुबोध शाह (76) के रूप में हुई है।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने कहा, उनका (झुलसे लोगों) इलाज जारी है। उनमें से भरतरे 100 प्रतिशत, जबकि अन्य 50 प्रतिशत तक झुलस गए। इस महीने की शुरुआत में मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक आवासीय इमारत में आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक लोग झुलस गए थे।(भाषा) (File Photo)

Edited By : Chetan Gour