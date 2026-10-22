कब रखा जाएगा आश्विन पूर्णिमा व्रत? क्‍या है इसका महत्‍व? जानिए पूजा विधि और नियम

Ashwin Purnima Vrat 2026: हिन्दू धर्म में आश्विन पूर्णिमा व्रत को अत्यंत महत्‍वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को आत्मिक उन्नति, सुख-सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करने वाली सर्वोत्तम रात्रियों में से एक माना गया है। साल 2026 में आश्विन पूर्णिमा व्रत 25 अक्‍टूबर, रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं आश्विन पूर्णिमा व्रत के महत्‍व, पूजा विधि और नियम के बारे में विस्‍तार से...

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 25 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11:55 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 अक्टूबर, 2026 को सुबह 09:41 बजे

आश्विन पूर्णिमा व्रत: 25 अक्टूबर रविवार, 2026 को

आश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय: शाम 05:00 बजे

आश्विन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि और नियम

इस दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करने के पश्चात उपवास का संकल्प लें।

संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि-विधान से धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित कर पूजन करें। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है।

इस दिन चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करें। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है।

आश्विन पूर्णिमा व्रत का पारण

आश्विन पूर्णिमा व्रत के पारण का समय व्रत के प्रकार पर भी निर्भर करता है। हालांकि व्रत के सर्वाधिक प्रचलित प्रकार के अनुसार सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात् आश्विन पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है।

आश्विन पूर्णिमा व्रत का महत्‍व